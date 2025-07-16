Компания Google официально объявила о проведении мероприятия, запланированного на 20 августа, где представит «новейшие дополнения к линейке устройств Pixel». Это событие состоится между недавним анонсом Samsung Galaxy Z Fold 7 и ожидаемым сентябрьским релизом новых iPhone от Apple.

Основные ожидания от презентации:

Pixel 10 Pro Fold

Первый складной смартфон Google в форм-факторе «книжка»

Прямая конкуренция с Samsung Galaxy Z Fold 7

Глубокая интеграция с ИИ Gemini

Pixel Watch 4

Ожидаются две версии (стандартная и Classic)

Новые датчики здоровья и фитнес-функции

Улучшенное время автономной работы

Pixel Buds 4

Обновленная версия беспроводных наушников

Усовершенствованное активное шумоподавление

Оптимизация для работы с ИИ Gemini

Особый акцент на искусственном интеллекте:

На майской конференции I/O Google уже демонстрировала возможности Gemini AI. Теперь компания, вероятно, покажет, как эти технологии будут реализованы в новых устройствах, обещая революционные изменения в пользовательском опыте.

Эксперты также не исключают анонс новых аксессуаров и, возможно, сюрпризов в виде устройств других категорий.

Это событие станет важной вехой в подготовке к осенней битве смартфонов, где Google бросит вызов Samsung и Apple своими инновационными разработками.



