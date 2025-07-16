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Компания Google официально объявила о проведении мероприятия, запланированного на 20 августа, где представит «новейшие дополнения к линейке устройств Pixel». Это событие состоится между недавним анонсом Samsung Galaxy Z Fold 7 и ожидаемым сентябрьским релизом новых iPhone от Apple.

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Основные ожидания от презентации:

  1. Pixel 10 Pro Fold
  • Первый складной смартфон Google в форм-факторе «книжка»
  • Прямая конкуренция с Samsung Galaxy Z Fold 7
  • Глубокая интеграция с ИИ Gemini
  1. Pixel Watch 4
  • Ожидаются две версии (стандартная и Classic)
  • Новые датчики здоровья и фитнес-функции
  • Улучшенное время автономной работы
  1. Pixel Buds 4
  • Обновленная версия беспроводных наушников
  • Усовершенствованное активное шумоподавление
  • Оптимизация для работы с ИИ Gemini

Особый акцент на искусственном интеллекте:
На майской конференции I/O Google уже демонстрировала возможности Gemini AI. Теперь компания, вероятно, покажет, как эти технологии будут реализованы в новых устройствах, обещая революционные изменения в пользовательском опыте.

Эксперты также не исключают анонс новых аксессуаров и, возможно, сюрпризов в виде устройств других категорий.

Это событие станет важной вехой в подготовке к осенней битве смартфонов, где Google бросит вызов Samsung и Apple своими инновационными разработками.


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