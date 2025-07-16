Компания Google официально объявила о проведении мероприятия, запланированного на 20 августа, где представит «новейшие дополнения к линейке устройств Pixel». Это событие состоится между недавним анонсом Samsung Galaxy Z Fold 7 и ожидаемым сентябрьским релизом новых iPhone от Apple.
Основные ожидания от презентации:
- Pixel 10 Pro Fold
- Первый складной смартфон Google в форм-факторе «книжка»
- Прямая конкуренция с Samsung Galaxy Z Fold 7
- Глубокая интеграция с ИИ Gemini
- Pixel Watch 4
- Ожидаются две версии (стандартная и Classic)
- Новые датчики здоровья и фитнес-функции
- Улучшенное время автономной работы
- Pixel Buds 4
- Обновленная версия беспроводных наушников
- Усовершенствованное активное шумоподавление
- Оптимизация для работы с ИИ Gemini
Особый акцент на искусственном интеллекте:
На майской конференции I/O Google уже демонстрировала возможности Gemini AI. Теперь компания, вероятно, покажет, как эти технологии будут реализованы в новых устройствах, обещая революционные изменения в пользовательском опыте.
Эксперты также не исключают анонс новых аксессуаров и, возможно, сюрпризов в виде устройств других категорий.
Это событие станет важной вехой в подготовке к осенней битве смартфонов, где Google бросит вызов Samsung и Apple своими инновационными разработками.