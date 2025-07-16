Honor анонсировала новый бюджетный смартфон Honor X70 на китайском рынке. Новинка делает ставку на прочность, ёмкий аккумулятор и высокую яркость экрана.

Несмотря на толщину всего 7,76 мм и вес 199 граммов, устройство получило защиту по трём стандартам: IP66, IP68 и IP69K. Это означает, что корпус полностью защищён от пыли, выдерживает погружение в воду и воздействие водяных струй под высоким давлением.

Смартфон оснащён 6,79-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц, 100% охватом цветового пространства DCI-P3, ШИМ 3840 Гц и пиковой яркостью до 6000 нит.

Внутри установлен процессор Snapdragon 6 Gen 4 в сочетании с объёмом оперативной памяти до 12 ГБ и накопителем до 512 ГБ. Особое внимание привлекает встроенный аккумулятор на 8300 мАч с поддержкой быстрой зарядки: 80 Вт по кабелю и 80 Вт по беспроводной технологии (только для версии на 512 ГБ).





Основная камера состоит из двух модулей: 50 Мп (основной, f/1.88, OIS) и 8 Мп (широкоугольный, f/2.0). Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп.

Среди дополнительных характеристик: инфракрасный порт, стереодинамики, NFC, сканер отпечатков в экране, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3.





Honor X70 будет доступен в четырёх цветах: чёрный (Midnight Black), зелёный (Bamboo Green), белый (Moon White) и красный (Cinnabar Red), а также в нескольких конфигурациях:

8 ГБ + 128 ГБ — 1399 юаней

8 ГБ + 256 ГБ — 1599 юаней

12 ГБ + 256 ГБ — 1799 юаней

12 ГБ + 512 ГБ — 1999 юаней

Продажи в Китае стартуют 18 июля 2025 года.



