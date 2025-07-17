Oppo готовится представить смартфоны K13 Turbo и K13 Turbo Pro 21 июля. Оба устройства получат встроенный активный вентилятор охлаждения и при этом сохранят высокую степень защиты от воды: IPX6, IPX8 и IPX9. Это делает их крайне необычными — сочетание вентилятора и водонепроницаемости встречается крайне редко.

Согласно новым слухам из Китая, OnePlus внимательно следит за разработками своего партнёрского бренда и рассматривает возможность заимствовать эту особенность для будущего OnePlus Ace 6 Ultra.

Если верить источникам, OnePlus пока окончательно не приняла решение, но учитывая, что Ace 5 Ultra вышел в мае, его преемник может быть представлен примерно в это же время или даже немного раньше в следующем году.

По словам инсайдеров, в Китае многие бренды уже тестируют смартфоны со встроенными вентиляторами. Есть вероятность, что такая конструкция станет новой тенденцией и со временем дойдёт до флагманов.



