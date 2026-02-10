Смартфон Tecno Pova Curve 2 готовится к запуску уже на этой неделе. После недавних тизеров, посвящённых дизайну и вариантам расцветок, компания раскрыла новые подробности о грядущей новинке.

Согласно информации на официальном сайте Tecno, Pova Curve 2 получит аккумулятор ёмкостью 8000 мАч и изогнутый дисплей. Производитель утверждает, что Tecno Pova Curve 2 5G является самым тонким в мире смартфоном с батареей такого объёма и изогнутым экраном. Толщина устройства составляет всего 7,42 мм, а вес — 195 граммов.

По заявлению компании, одного полного заряда аккумулятора хватает примерно на два дня работы. Смартфон отличается необычным дизайном: на задней панели расположен треугольный блок камеры с тремя датчиками, а в правом нижнем углу корпуса присутствует прозрачный декоративный элемент. Устройство будет доступно в трёх цветовых вариантах.

Официальный запуск Tecno Pova Curve 2 5G в Индии запланирован на 13 февраля. По слухам, смартфон будет оснащён процессором MediaTek Dimensity 7100, 6,78-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц, а также основной камерой на 50 Мп.