Redmi Turbo 5 Max: тонкий дизайн, батарея на 9000 мАч и зарядка 100W

Redmi постепенно раскрывает детали о Redmi Turbo 5 Max, но дату выпуска по-прежнему держит в секрете. Компания опубликовала новые тизеры, подтверждающие дизайн и ёмкость батареи устройства. Флагман получит огромный 9000 мАч аккумулятор и поддержку 100-ватной проводной зарядки, при этом конструкция устройства станет более утончённой по сравнению с предыдущим поколением.

OLED-дисплей с закруглёнными краями и узкими рамками

Батарея 9000 мАч, зарядка 100W по данным 3C-сертификации

Чипсет Dimensity 9500s, результат AnTuTu 3,29 млн баллов

Дизайн Redmi Turbo 5 Max

Redmi Turbo 5 Max демонстрирует большой OLED-экран с закруглёнными краями и узкими рамками со всех четырёх сторон. Задняя панель сохраняет вертикальную двойную камеру, как и предыдущее поколение. Общий дизайн весьма похож на предшественника, но выглядит более изящно и отполированно. Компания явно работала над деталями, чтобы создать более премиальный вид устройства.

Батарея на 9000 мАч и зарядка 100W

Redmi Turbo 5 Max получит массивный аккумулятор ёмкостью 9000 мАч. Хотя компания официально не подтвердила возможности быстрой зарядки, 3C-сертификация уже раскрыла, что устройство может поддерживать 100-ватную проводную зарядку. Слухи не намекают на поддержку беспроводной зарядки.

Производительность и камера

Под капотом Redmi Turbo 5 Max будет работать совершенно новый чипсет Dimensity 9500s. Устройство уже замечено в бенчмарках AnTuTu с впечатляющим результатом 3,29 млн баллов. Оно также появилось в Geekbench с 16 ГБ оперативной памяти и Android 16. Детали камеры Redmi Turbo 5 Max пока держат в тайне, но не удивительно, если устройство сохранит двойную 50-мегапиксельную и 8-мегапиксельную камеру, как его предшественник.

Poco X8 Pro Max — вероятный ребрендинг

Родственный бренд Poco работает над Poco X8 Pro Max для глобального рынка. Технические детали этого телефона остаются неизвестны, но широко распространено мнение, что это переименованная версия Redmi Turbo 5 Max. Предполагается, что Poco-телефон дебютирует на мировом рынке в течение текущего квартала.



