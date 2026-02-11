Южнокорейский производитель начал принимать предварительные бронирования флагманской линейки Galaxy S26 на индийском рынке. Пользователи, внёсшие депозит 999 рупий (около $12), получат ваучер на 2699 рупий ($30) для покупок в фирменном онлайн-магазине и смогут зафиксировать стоимость обмена старого устройства до официального старта продаж 25 февраля.

Депозит 999 рупий даёт ваучер 2699 рупий и фиксирование trade-in стоимости

Простая регистрация интереса открывает участие в розыгрыше сертификата на 5000 рупий

Приём предзаказов продлится до 24 февраля, презентация назначена на 25 февраля

Условия программы предварительного резервирования

Компания запустила глобальную кампанию по предварительному бронированию новых флагманов серии Galaxy S26. Индийское направление получило специальные условия: за символический депозит покупатели получают электронный сертификат, который можно использовать при покупке других устройств Samsung.

Дополнительное преимущество программы — возможность заранее определить стоимость обмена текущего смартфона. Это позволяет избежать колебаний цен на вторичном рынке в период между анонсом и началом официальных продаж.

Дополнительные стимулы для покупателей

Производитель предусмотрел параллельную акцию без финансовых обязательств. Простая регистрация заинтересованности в будущих моделях автоматически делает пользователя участником розыгрыша подарочного сертификата номиналом 5000 рупий (около $58). Этот ваучер применим к любой продукции бренда, кроме самих моделей Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra.

Программа предварительного резервирования завершится 24 февраля. На следующий день состоится официальная презентация смартфонов. Вместе с телефонами компания представит беспроводные наушники Galaxy Buds 4 и Galaxy Buds 4 Pro.



