Samsung Display уже много лет поставляет Apple OLED-панели, и, согласно новому отчёту, южнокорейская компания работает над самым технологически продвинутым OLED-дисплеем в своей истории специально для будущих iPhone. Ожидается, что эти экраны получат такие модели, как iPhone 18 Pro, а также складной iPhone.

Ключевым новшеством станет использование усовершенствованной LTPO+ OLED-панели с оксидной технологией в драйвере дисплея. Это решение повышает энергоэффективность экрана, сохраняя поддержку адаптивной частоты обновления в диапазоне от 1 до 120 Гц. В результате будущие iPhone смогут потреблять меньше энергии без ущерба для плавности изображения.

Ещё одной важной особенностью новых панелей станет поддержка размещения инфракрасной камеры под дисплеем. Это напрямую связано с системой Face ID. В текущих iPhone все компоненты Face ID — инфракрасная камера, лазерный проектор точек и инфракрасная подсветка — находятся в вырезе Dynamic Island (а ранее — в «чёлке»).

Если Apple действительно внедрит LTPO+ дисплеи в iPhone 18 Pro и складной iPhone, компания сможет перенести часть или все датчики Face ID под экран. Это позволит заметно уменьшить Dynamic Island в будущих Pro-моделях или, потенциально, отказаться от него вовсе.

Отчёт также подтверждает более ранние слухи о том, что Samsung Display разрабатывает практически незаметный сгиб для складного iPhone. Если это удастся реализовать в массовом производстве, Apple сможет избежать одной из главных проблем современных складных смартфонов — видимой складки по центру экрана.





Параллельно Apple продолжает диверсифицировать цепочку поставок и сотрудничает с другими производителями дисплеев, включая китайскую компанию BOE. Однако, несмотря на эти усилия, Samsung Display и LG Display по-прежнему лидируют в сегменте OLED-технологий благодаря сочетанию высокого качества и масштабируемого производства. По этой причине BOE, по всей видимости, пока исключена из числа поставщиков OLED-панелей для Pro-версий iPhone.

Интересно, что Samsung уже активно использует LTPO-OLED-дисплеи в линейках Galaxy S и Galaxy Z, но пока не внедрила LTPO+ в собственные смартфоны. Ожидается, что в будущем эта технология появится и в устройствах Galaxy, что позволит им приблизиться к iPhone по показателям энергоэффективности экрана.