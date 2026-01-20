Игровой бренд RedMagic, принадлежащий Nubia, официально представил новый смартфон RedMagic 11 Air. Как и ожидалось, устройство ориентировано прежде всего на геймеров, но при этом получило сравнительно тонкий корпус по меркам линейки RedMagic.

RedMagic 11 Air сохранил фирменный прозрачный дизайн с видимыми внутренними элементами. По словам компании, оформление задней панели вдохновлено виниловыми пластинками, гоночными трассами и геометрическим искусством. На корпусе также присутствует активный вентилятор охлаждения с RGB-подсветкой — характерная черта смартфонов RedMagic.

Спереди установлен большой 6,85-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1.5K и частотой обновления 144 Гц. Производитель называет его «настоящим полноэкранным» решением, поскольку 16-мегапиксельная фронтальная камера размещена под экраном. Панель поддерживает высокочастотное ШИМ-затемнение 2592 Гц и DC Dimming, имеет ультратонкие рамки толщиной 1,25 мм и соотношение экрана к корпусу 95,1%.

За производительность отвечает флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 в паре с фирменным игровым чипом Redcore R4. Смартфон оснащается оперативной памятью LPDDR5X, накопителем UFS 4.1 и собственной системой оптимизации производительности CUBE Sky Engine.

RedMagic утверждает, что устройство обеспечивает более стабильный FPS по сравнению с конкурентами на базе MediaTek Dimensity 9500, особенно в требовательных играх, и поддерживает режимы 144 Гц во многих популярных тайтлах.





Как и положено игровому смартфону, RedMagic 11 Air получил профессиональные плечевые триггеры с частотой опроса 520 Гц, а также продвинутую систему охлаждения. В неё входят алюминиевая рамка аэрокосмического класса, графеновая медная фольга, 4D-испарительная камера и двухканальная система отвода тепла с активным вентилятором, рассчитанная на длительные игровые сессии.

Смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 7000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт и режимом обходной зарядки для игр. Устройство работает под управлением REDMAGIC OS 11.0 и предлагает набор ИИ-функций, включая поиск по изображениям, перевод в реальном времени, распознавание объектов и даже ИИ-тактического помощника, который может подсказывать во время игры.

Толщина корпуса составляет 7,85 мм. Хотя это не рекорд для смартфона с приставкой Air, RedMagic 11 Air является самым тонким в индустрии телефоном с встроенным вентилятором охлаждения.

Стоимость RedMagic 11 Air в Китае начинается от 3 699 юаней (около 530 долларов) за версию с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища. Модификация с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти оценена в 4 399 юаней (примерно 631 доллар). На старте доступны цвета Quantum Black и Stardust White, а версия Aurora Silver появится в продаже в марте.