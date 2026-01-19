Всего за несколько дней до официального анонса компания Realme раскрыла новые подробности о смартфоне Neo 8. Устройство будет представлено в Китае 22 января и получит флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 5.

В серии публикаций на Weibo Realme подтвердила ключевые характеристики новинки. Смартфон оснастят аккумулятором ёмкостью 8000 мА·ч, что на 1000 мА·ч больше, чем у модели Neo 7. Также стало известно, что устройство получит защиту от воды и пыли по стандартам IP66, IP68 и IP69, а для разблокировки будет использоваться 3D-ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Экран Neo 8 выполнен на базе OLED-матрицы Samsung M14 с частотой обновления 165 Гц. Для защиты дисплея используется стекло Crystal Armor. В числе других подтверждённых особенностей — линейный вибромотор по оси X, мощные стереодинамики с линейной настройкой, инфракрасный датчик, многоугольный NFC и двухчастотный GPS.

Смартфон будет работать под управлением оболочки Realme UI 7.0, а производитель пообещал три года обновлений операционной системы. Neo8 выйдет в трёх цветах: Cyber Purple, Mecha Grey и Origin White.

Камера смартфона представлена тройным модулем на задней панели с поддержкой цифрового зума до 120x, а также светодиодной полосой, встроенной в блок камер.



