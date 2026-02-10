Компания Realme анонсировала новую расцветку для своего смартфона-хита 2025 года — Realme Narzo 90x 5G. Новый вариант получил название Valentine’s Special Maroon. Он дополнил уже доступные цвета Nitro Blue и Flash Blue, став третьим цветовым исполнением устройства.

Версия Valentine’s Special Maroon поступит в продажу 14 февраля. Точная цена пока не объявлена, но ожидается, что она будет такой же, как и у других цветовых вариантов. Поскольку речь идёт только о новом цвете, никаких изменений в аппаратной части или программном обеспечении нет.

Realme Narzo 90x 5G был представлен 16 декабря. Смартфон оснащён 6,8-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 1570×720 пикселей. Экран поддерживает частоту обновления 144 Гц, частоту опроса сенсора 180 Гц и пиковую яркость до 1200 нит. За защиту дисплея отвечает стекло DT-Star D+.

В основе устройства лежит процессор MediaTek Dimensity 6300, включающий два ядра Cortex-A76 с частотой 2,4 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц, а также графику Mali-G57 MC2. Смартфон предлагается с 6 или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ встроенной памяти eMMC 5.1. Объём хранилища можно расширить с помощью карты microSD до 2 ТБ.

Основная камера представлена 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX852 с диафрагмой f/1.8, фронтальная камера — 8 Мп с диафрагмой f/2.0. Обе камеры поддерживают видеозапись в формате 1080p при 30 кадрах в секунду. Среди других особенностей — боковой сканер отпечатков пальцев, один динамик с нижним расположением и режимом Ultra Volume на 400%, защита от пыли и влаги по стандарту IP65 и соответствие военному стандарту MIL-STD-810H.





Realme Narzo 90x 5G оснащён аккумулятором ёмкостью 7000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 60 Вт. Габариты устройства составляют 166,07×77,93×8,28 мм, вес — 212 г. В плане связи смартфон поддерживает сети 5G SA и NSA в диапазонах n1, n3, n5, n8, n28B, n40, n41, n77 и n78, а также двойной 4G VoLTE, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.3 и порт USB Type-C. Работает устройство под управлением Android 15 с оболочкой realme UI 6.0.