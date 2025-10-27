Realme, похоже, намерена установить новый стандарт автономности в бюджетном сегменте со своим будущим смартфоном C85 Pro. По данным Realme Vietnam, устройство будет ориентировано на максимальную выносливость при сохранении компактных размеров — и это уже делает его одним из самых интересных бюджетных телефонов 2026 года.

Главной особенностью Realme C85 Pro станет аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч с кремний-углеродной технологией, который, по заявлению компании, способен работать до двух дней без подзарядки. Также смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт. Судя по предыдущим моделям бренда, можно ожидать около 10-12 часов активного экрана, в зависимости от нагрузки.

Хотя точные данные о толщине и весе пока не раскрываются, Realme утверждает, что даже с такой ёмкой батареей смартфон не будет громоздким. Ожидается, что устройство сохранит удобный формат и комфортное ощущение в руке.

Realme также уделила внимание прочности корпуса. Смартфон, по утечкам, получит защиту по стандарту IP69 и военный сертификат MIL-STD-810H, что обеспечит повышенную стойкость к пыли, воде и падениям — редкость для своего ценового сегмента.

На фронтальной стороне установлен AMOLED-дисплей с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и впечатляющей пиковой яркостью 4000 нит — этого достаточно даже для комфортного использования под прямыми солнечными лучами.





В основе устройства ожидается процессор MediaTek Dimensity 6300 с поддержкой 5G, до 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной памяти.

Стоимость смартфона, по предварительным данным, составит от 250 до 300 долларов. Если характеристики подтвердятся, устройство обещает стать уникальным сочетанием автономности, прочности и доступной цены. Официальный запуск ожидается в начале 2026 года.