Компания Realme готовится представить не только флагманский GT 8 Pro, но и стандартную модель Realme GT 8 — её официальный анонс в Китае состоится 21 октября. На сайте Realme China уже появилась страница предзаказа, раскрывающая ключевые характеристики новинки.

Согласно опубликованным данным, Realme GT 8 получит плоский OLED-дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 144 Гц. По слухам, диагональ экрана составит 6,6 дюйма. В основе смартфона лежит прошлогодний топовый процессор Snapdragon 8 Elite.

Устройство уже засветилось в тестах AnTuTu и Geekbench. На AnTuTu Realme GT 8 набрал впечатляющие 3,32 миллиона баллов, а в Geekbench — 2825 баллов в одноядерном и 8840 в многоядерном режиме.

В базе данных Geekbench также указано, что смартфон оснащён 16 ГБ оперативной памяти и работает под управлением Android 16 с фирменной оболочкой Realme UI 7. Для повышения производительности в играх в Realme GT 8 установлен отдельный графический чип R1.

На официальных изображениях подтверждено наличие 50-мегапиксельной перископ-камеры. Остальные характеристики камеры пока не раскрыты.





Ещё одной сильной стороной устройства станет аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч. Сертификация 3C указывает на поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт, однако беспроводная зарядка, по всей видимости, отсутствует.

Ожидается, что Realme GT 8 Pro выйдет на международный рынок в ноябре, а вот планы по глобальному запуску стандартного GT 8 пока неизвестны.