Согласно отчёту издания The Information, компания OpenAI работает над инструментом, способным генерировать музыку на основе текстовых и аудио-запросов. Для создания обучающих данных OpenAI сотрудничает со студентами престижной Джульярдской школы. По информации источников, проект нацелен на создание технологии, которая сможет, например, автоматически подбирать гитарное сопровождение к вокальной дорожке или добавлять музыку к видеороликам.

Пока неизвестно, на какой стадии находится разработка. Один из собеседников The Information сообщил, что студенты Джульярда помогают OpenAI размечать музыкальные партитуры, которые могут использоваться для обучения модели. Это не первый случай, когда компания проявляет интерес к генерации музыки с помощью искусственного интеллекта.

В последние месяцы направление музыкального ИИ активно развивается — стартапы вроде Suno и ElevenLabs уже представили свои решения. Однако на фоне роста интереса появились и проблемы: поток низкокачественного контента, созданного ИИ, начинает заполнять стриминговые платформы, а некоторые случаи, вроде скандала вокруг проекта The Velvet Sundown, демонстрируют возможные риски и сложности новой технологии.