Realme представила свой новый флагман GT8 Pro, который стал первым смартфоном компании с полностью заменяемым модулем камеры. Это устройство не только выделяется необычным дизайном, но и предлагает мощные характеристики флагманского уровня.

GT8 Pro получил уникальную систему крепления модуля камеры: корпус фиксируется с помощью двух винтов Torx и магнитов, что позволяет быстро менять оформление смартфона. Realme предложит пользователям разные стили — круглые, квадратные и «роботизированные» модули, которые будут продаваться через фирменные магазины бренда.

Кроме того, Realme выложила 3D-модель модуля в формате *.3mf, чтобы пользователи могли самостоятельно распечатать собственные дизайны на 3D-принтере. Компания даже запустила конкурс на самый креативный вариант в сотрудничестве с MakerWorld.

Но GT8 Pro выделяется не только внешним видом. Это также первый смартфон, созданный в рамках партнёрства Realme и Ricoh. Основная камера на 50 Мп с сенсором 1/1.56 дюйма и диафрагмой f/1.8 поддерживает эквивалентные фокусные расстояния Ricoh GR (28 мм и 40 мм) и предлагает фирменные цветовые стили: Positive, Negative, High-contrast Black & White, Standard и Monochrome.

К основному сенсору добавлены 200-мегапиксельный телеобъектив-перископ (65 мм, 3x оптический и до 12x без потери качества) с сенсором ISOCELL HP5, f/2.6 и двойной оптической стабилизацией, а также 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль (16 мм, f/2.0, угол обзора 116°). Видео можно снимать в разрешении до 8K при 30 кадрах в секунду.





Смартфон работает на новейшем чипсете Snapdragon Elite Gen 5 Extreme Edition, оснащён до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем до 1 ТБ UFS 4.1. Также присутствует собственный графический чип Realme R1.

Экран — 6,8-дюймовая AMOLED-панель с разрешением QHD+ (3136×1440) и частотой 144 Гц. Пиковая яркость достигает до 4000 нит. Фронтальная камера — 32 Мп, сканер отпечатков пальцев — ультразвуковой.

Питание обеспечивает аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч, состоящий из двух элементов на основе кремний-углеродных ячеек. Поддерживается быстрая проводная зарядка 120 Вт и беспроводная — до 50 Вт. Несмотря на мощную батарею, корпус имеет толщину всего 8,2 мм.

Смартфон защищён по стандартам IP66, IP68 и IP69 и работает под управлением Android 16 с оболочкой Realme UI 7.

Realme GT8 Pro выпускается в белом, зелёном и синем цветах. Цены в Китае начинаются с 3999 юаней ($562) за версию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти и достигают 5199 юаней ($730) за топовую конфигурацию 16 ГБ / 1 ТБ. Предзаказы в Китае уже открыты.