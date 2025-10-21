LG выпустила телевизор Magnit Active Micro LED — 136-дюймовый 4K-дисплей, созданный для установки в роскошных домашних кинотеатрах. Новинка уже доступна в Южной Корее и скоро появится на ключевых мировых рынках.

Magnit Active Micro LED оснащён экраном с разрешением 3840×2160 пикселей и частотой обновления 144 Гц. В основе лежит технология Active Matrix Micro LED, которая обеспечивает независимое управление каждым пикселем. Это повышает детализацию, контрастность и точность цветопередачи, поскольку каждый пиксель излучает собственный свет, а не полагается на построчную систему управления, как в традиционных матрицах.

Контрастность достигает впечатляющего уровня 1 000 000:1, а поддержка Dolby Vision обеспечивает глубокие тени и реалистичную цветопередачу. LG нанесла специальное антибликовое покрытие, которое улучшает чёрные оттенки и снижает влияние внешнего освещения. Модульная конструкция позволяет идеально совмещать панели Micro LED, создавая цельное изображение без видимых швов.

Телевизор работает на процессоре LG Alpha 9 шестого поколения с поддержкой ИИ. Он анализирует изображение в реальном времени, повышает резкость, снижает шум и улучшает детализацию лиц и объектов. Встроенная аудиосистема с 4.2-канальной конфигурацией выдаёт мощность 100 Вт и поддерживает eARC для передачи несжатого звука.

Magnit Active Micro LED функционирует на платформе webOS, предоставляя доступ к LG Channels, потоковым сервисам и галерее LG Gallery+ для демонстрации искусства и тематических изображений. Устройство совместимо с AirPlay 2 и Miracast, что позволяет транслировать контент со смартфонов на iOS и Android.





Телевизор получил сертификат TÜV Rheinland Color Consistency Wide Viewing, подтверждающий стабильную цветопередачу под широкими углами обзора. Также он соответствует стандартам безопасности и электромагнитной совместимости FCC и британского BSI.

LG планирует развивать Magnit Active Micro LED в направлении масштабируемых видеостен для профессиональных и коммерческих решений.