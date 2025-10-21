Apple представила новое поколение iPad Pro, и хотя главным новшеством стал процессор M5, планшет получил ещё несколько существенных изменений — от дополнительных чипов до более быстрой памяти и улучшенной связи.

По данным тестов Geekbench 6, M5 обеспечивает до 20% прироста производительности CPU и до 40% — GPU по сравнению с iPad Pro на базе M4. Конфигурации с 256 и 512 ГБ памяти оснащены 9-ядерным процессором, а модели на 1 и 2 ТБ — полным 10-ядерным.

Что нового в iPad Pro 2025

Модели с объёмом памяти 256 и 512 ГБ теперь комплектуются 12 ГБ оперативной памяти. Конфигурации с 1 и 2 ТБ, как и прежде, получили 16 ГБ.

Для беспроводных подключений Apple разработала отдельный чип N1, поддерживающий Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Хотя максимальная пропускная способность Wi-Fi ограничена 160 МГц вместо стандартных 320 МГц, компания утверждает, что новое решение повышает стабильность и скорость AirDrop и Personal Hotspot.

В версиях с сотовым модулем используется отдельный чип C1X. По данным Apple, он обеспечивает до 50 % более быструю передачу данных и при этом расходует меньше энергии.





Скорость встроенного SSD выросла вдвое — чтение и запись данных теперь происходят примерно в 2 раза быстрее, чем у предыдущего поколения.

Планшет также поддерживает внешние дисплеи с частотой обновления до 120 Гц и технологией Adaptive Sync. Это обеспечивает более плавную прокрутку и низкую задержку при играх и работе с графикой.

Ещё одно улучшение — поддержка быстрой зарядки: 11-дюймовая модель достигает 50 % заряда примерно за 30 минут, а 13-дюймовая — за 35 минут.

Экран и доступность

По техническим характеристикам Apple, новый iPad Pro способен снижать яркость экрана до 1 нит — это удобно при использовании в тёмных помещениях, например ночью. Ранее эта возможность не упоминалась для прошлых поколений.

Предзаказы на 11- и 13-дюймовые модели уже открыты. Продажи в магазинах начнутся в ближайшую среду, когда первые устройства поступят покупателям.