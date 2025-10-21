Apple внедрила новую функцию, позволяющую пользователям настраивать внешний вид интерфейса Liquid Glass под свои предпочтения. Теперь можно выбрать между двумя вариантами оформления — «Прозрачный» (Clear) и «Тонированный» (Tinted). Новая настройка появилась в последней бета-версии iOS 26.1, iPadOS 26.1 и macOS 26.1.

Эта опция стала реакцией компании на отзывы пользователей после запуска обновлённых систем. Apple часто вводит масштабные визуальные изменения, но при этом оставляет возможность вернуться к привычному виду — как это уже было, например, с перемещением адресной строки Safari в нижнюю часть экрана в 2021 году.

Liquid Glass стал крупнейшим редизайном интерфейса Apple с момента перехода к «плоскому» стилю в 2013 году. Однако реакция пользователей оказалась неоднозначной: одни жаловались на ухудшение читаемости элементов интерфейса, другие восхищались новым современным обликом. Теперь Apple решила дать больше контроля пользователям, позволив им выбрать степень прозрачности интерфейса.

Чтобы включить новую опцию, нужно открыть меню «Экран и яркость» (Display & Brightness) в настройках устройства и найти пункт Liquid Glass. На Mac этот параметр находится в разделе «Внешний вид» (Appearance) в системных настройках. Там можно выбрать один из двух режимов: Clear или Tinted. Второй делает интерфейс более плотным и контрастным, улучшая читаемость.

Разработчики, уже использующие Liquid Glass в своих приложениях, не должны вносить дополнительных изменений — выбор пользователя будет применяться автоматически. Эта возможность уже доступна в бета-версии для разработчиков, а публичная бета должна выйти в ближайшие дни перед официальным релизом.





После активации новой настройки изменения можно будет заметить в элементах интерфейса вроде плеера Now Playing, уведомлений на экране блокировки и интерфейсов системных и сторонних приложений.