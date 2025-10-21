Huawei работает над новым смартфоном Mate 70 Air, который пополнит растущий сегмент сверхтонких устройств. После релиза Nubia Air (6,7 мм) и готовящегося Moto X70 Air (5,99 мм), китайский бренд представит собственную модель с акцентом на лёгкий корпус и минимальную толщину.

Характеристики Huawei Mate 70 Air

Новый смартфон с номером модели SUP-AL90 появился в базе данных China Telecom. Согласно описанию, Huawei Mate 70 Air оснащён 6,9-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 × 1080 пикселей). Смартфон выйдет в двух конфигурациях памяти — 12+256 ГБ и 12+512 ГБ, а также в трёх цветах: Golden Black, Feather White и Silver Brocade.

Подробности о толщине корпуса пока не раскрыты, однако серия Air традиционно позиционируется как сверхтонкая. Судя по индексу модели, устройство, вероятно, не поддерживает 5G-сети: в отличие от 5G-версий Huawei с суффиксом «AN00», в названии Mate 70 Air используется «ALXX».

Контекст: новые поколения Mate

Помимо Mate 70 Air, Huawei готовится к крупному релизу — серии Mate 80, которая дебютирует в Китае уже в ноябре. В линейку войдут модели Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro+ и Mate 80 RS, а также складной Mate X7, который, по данным инсайдеров, может быть представлен одновременно с основной серией.