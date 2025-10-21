Компания Apple планирует снизить выпуск модели iPhone Air на фоне слабого спроса, сообщает японская инвестиционная компания Mizuho Securities со ссылкой на данные поставщиков.

По оценке аналитиков, продажи iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max опережают показатели прошлогодних моделей, а базовый iPhone 17 стал хитом, превзойдя iPhone 16. Однако спрос на iPhone Air оказался заметно ниже ожиданий, и Apple намерена сократить его производство примерно на миллион устройств.

Корректировка производственных планов

В то же время компания увеличит выпуск других моделей линейки iPhone 17 на два миллиона единиц. Общий производственный прогноз для серии на 2026 год вырос с 88 до 94 миллионов смартфонов.

Таким образом, снижение по iPhone Air компенсируется ростом объёмов Pro-версий и стандартной модели, что говорит о перераспределении фокуса внутри линейки.

Рынок и конкуренция

Отчёт Mizuho также отмечает, что аналогичные проблемы испытывает Samsung: южнокорейская компания отказалась от выпуска преемника модели Galaxy S25 Edge из-за слабых продаж.

Тем не менее в Китае iPhone Air был распродан за считаные часы после старта продаж, тогда как в США и Европе интерес к устройству оказался умеренным.

Дополнительно в том же отчёте упоминаются разработки Apple в области складных смартфонов и новые продукты, которые могут появиться в ближайшие годы.



