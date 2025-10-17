Oppo только что представила смартфоны Find X9 и Find X9 Pro, однако уже начали появляться слухи о следующих моделях серии, которые могут выйти в 2026 году. Ранее в этом году компания выпустила Find X8 Ultra, компактный флагман Find X8s и обновлённую версию Find X8 под названием Find X9s+. Судя по этому шаблону, в апреле 2026 года Oppo может представить Find X9 Ultra, Find X9s и Find X9s+, расширяя линейку X9.

По данным известного инсайдера Digital Chat Station, опубликованным в Weibo, новый флагман Oppo Find X9 Ultra получит аккумулятор ёмкостью более 7000 мА·ч. Он отметил, что теперь компания придерживается принципа: «нет 7000 — нет флагмана». Любопытно, что компактный Find X9s также будет оснащён батареей свыше 7000 мА·ч, что станет серьёзным шагом вперёд для устройств такого формата.

Для сравнения, прошлогодний Find X8s предлагал 6,32-дюймовый дисплей, чипсет Dimensity 9400 Plus и батарею на 5700 мА·ч, а также тройную камеру с тремя 50-мегапиксельными сенсорами. Если утечка подтвердится, Find X9s получит заметное увеличение автономности по сравнению с предшественником. Не исключено, что смартфон будет построен на базе чипа Dimensity 9500+, являющегося разогнанной версией Dimensity 9500.

Инсайдер также добавил, что инженерный прототип Find X9s выполнен в том же дизайнерском ключе, что и Find X9, что может означать сохранение общего стиля серии. Возможно, устройство получит и перископическую камеру.

О существовании модели Find X9s+ пока информации нет, но если она появится, то, вероятно, станет обновлённой версией стандартного Find X9. Официальный анонс ожидается в апреле 2026 года, поэтому подробности о характеристиках смартфонов станут известны ближе к дате запуска.



