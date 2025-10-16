Компания OPPO официально представила в Китае серию флагманских смартфонов Find X9, в которую вошли две модели — Find X9 и Find X9 Pro. Линейка получила усовершенствованные камеры, улучшенные дисплеи и аккумуляторы нового поколения с технологией кремний-углеродного состава.

Базовый Find X9 оснащён 6,59-дюймовым OLED-дисплеем Tianma с разрешением 2760×1256 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 3600 нит. Сенсорный отклик достигает 240 Гц, а технология 3840 Гц PWM-димминга обеспечивает плавную регулировку яркости. Экран защищен стеклом Oppo Crystal Shield Glass, рамки вокруг дисплея составляют всего 1,45 мм.

У модели Find X9 Pro диагональ увеличена до 6,78 дюйма, а разрешение составляет 2772×1272 пикселя. Здесь используется панель 8T LTPO с адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц и сверхтонкими рамками толщиной 1,15 мм. Оба смартфона получили фирменный чип Oppo P3, который улучшает цветопередачу, контраст и энергоэффективность экрана.

Обе модели работают на процессоре MediaTek Dimensity 9500 с максимальной частотой 4,21 ГГц и используют память LPDDR5X вместе с накопителем UFS 4.1. Максимальная конфигурация — 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти. Система Oppo Tidal Engine обеспечивает стабильную работу устройства под нагрузкой. Также установлен коммуникационный чип Shanhai, улучшающий качество связи и скорость передачи данных. Смартфоны работают на ColorOS 16 с улучшениями в многозадачности, отображении и функциях искусственного интеллекта.

Find X9 получил тройную основную камеру: 50 МП основной сенсор Sony LYT-808 с оптической стабилизацией, 50 МП сверхширокоугольный модуль Samsung JN5 и 50 МП перископ Sony LYT-600 с 3-кратным оптическим и 120-кратным цифровым зумом. Дополнительно используется линза Danxia, повышающая точность цветопередачи. Фронтальная камера имеет разрешение 32 МП (Sony IMX615).





В версии Find X9 Pro установлен 200-мегапиксельный перископический модуль и 50-мегапиксельная фронтальная камера. Оба устройства поддерживают съемку 4K до 120 кадров в секунду, режим Hasselblad XPAN и профессиональные форматы Log, HDR и Master Mode.

Find X9 оснащен аккумулятором на 7025 мА·ч, а Pro-версия получила батарею на 7500 мА·ч. Используется кремний-углеродное покрытие четвертого поколения, обеспечивающее высокую плотность энергии. Поддерживаются проводная зарядка 80 Вт (SuperVOOC/UFCS), беспроводная 50 Вт и обратная беспроводная 5 Вт.

Смартфоны поддерживают Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 с BLE Audio, NFC, ультразвуковой сканер отпечатков под экраном, ИК-пульт, а также имеют защиту от пыли и воды по стандартам IP66, IP68 и IP69. Установлены стереодинамики и четыре микрофона.

Find X9 весит 203 г при толщине 7,99 мм и доступен в цветах Radiant Red, Velvet Titanium, Frost White и Fog Black. Его цена:

12 ГБ + 256 ГБ — 4399 юаней (около 616 долларов)

16 ГБ + 256 ГБ — 4699 юаней (около 658 долларов)

12 ГБ + 512 ГБ — 4999 юаней (около 700 долларов)

16 ГБ + 512 ГБ — 5299 юаней (около 742 долларов)

16 ГБ + 1 ТБ — 5799 юаней (около 812 долларов)

Find X9 Pro весит 224 г при толщине 8,25 мм и доступен в цветах Radiant Red, Velvet Sand Titanium и Frost White. Его цена:

12 ГБ + 256 ГБ — 5299 юаней (около 742 долларов)

12 ГБ + 512 ГБ — 5699 юаней (около 798 долларов)

16 ГБ + 512 ГБ — 5999 юаней (около 840 долларов)

16 ГБ + 1 ТБ — 6699 юаней (около 938 долларов)

Продажи серии Find X9 в Китае начнутся 22 октября, а в ноябре выйдет версия Find X9 Pro с поддержкой eSIM и спутниковой связи.