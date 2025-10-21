Samsung выпустила новый игровой монитор Odyssey OLED G50SF. Эта модель стала более доступной альтернативой прошлогоднему 27-дюймовому Odyssey OLED G60SF, который предлагал частоту обновления 500 Гц и разрешение 1440p по цене $999, но теперь продаётся в США примерно за $819.

Odyssey OLED G50SF оснащён 27-дюймовым плоским QD-OLED-дисплеем с разрешением QHD (2560×1440 пикселей). Через DisplayPort монитор поддерживает частоту обновления до 180 Гц, а через HDMI — до 144 Гц. Время отклика составляет всего 0,03 мс (GTG), что обеспечивает чёткое изображение даже в динамичных играх. Экран охватывает 99% цветового пространства DCI-P3 и поддерживает стандарт HDR10, обеспечивая глубокий чёрный цвет, яркие акценты и высокую детализацию. Угол обзора составляет 178° по горизонтали и вертикали.

Для удобства пользователей Samsung добавила технологию Glare-Free, снижающую отражения, а также режим защиты зрения Eye Saver Mode и Flicker Free для уменьшения усталости глаз. Монитор поддерживает регулировку наклона, крепление VESA и имеет лаконичный чёрный дизайн. Также предусмотрена защита от выгорания пикселей и управление температурой для увеличения срока службы. QD-OLED-панель обеспечивает контрастность 1 000 000:1 и типичную яркость 200 нит.

Монитор оснащён одним портом DisplayPort 1.2, одним HDMI 2.0 и разъёмом для наушников. Он совместим с технологиями AMD FreeSync и Nvidia G-Sync, обеспечивая плавный игровой процесс без потерь кадров. Питание осуществляется через внешний адаптер: стандартное энергопотребление составляет 28 Вт, максимальное — 78 Вт. Вес устройства — 3,3 кг со стойкой и 2,5 кг без неё. Подставка поддерживает наклон от -2° до 15°, а также крепление на стену через стандарт VESA 100×100.

В Новой Зеландии Odyssey OLED G50SF стоит 899 новозеландских долларов (около $517), в Китае — 2 649 юаней (около $372), в Тайване — 13 900 тайваньских долларов (около $455), а в Индонезии — 7 999 000 рупий (около $482). Samsung пока не объявила о глобальном запуске, но ожидается, что монитор появится на мировом рынке позже в этом году.



