Российская компания Evolute начала продажи обновлённой версии электрокроссовера i-Sky — модификации City Edition. Главные отличия — более лёгкая батарея нового поколения, сокращённое время зарядки и сниженная цена.

Что изменилось в i-Sky City Edition

В новой версии установлена литий-железо-фосфатная (LFP) тяговая батарея ёмкостью 64,4 кВт·ч — она на 30 кг легче прежней. Запас хода по циклу WLTP составляет 400 км, а максимальная скорость достигает 180 км/ч. Для сравнения: стандартный i-Sky оснащён литий-никель-марганец-кобальтовым аккумулятором ёмкостью 85,9 кВт·ч и проезжает до 511 км на одной зарядке.

Новый аккумулятор быстрее восстанавливает заряд: от 30 % до 80 % — за 30 минут против 45 минут у прежней версии.

Цена и комплектации

Evolute i-Sky City Edition стал заметно доступнее. Версия «Комфорт» при учёте госпрограммы обойдётся в 2,29 млн рублей. Топовая комплектация «Премиум» с люком в панорамной крыше, круговым обзором, адаптивным круиз-контролем и ассистентами вождения стоит от 2,49 млн рублей. Для сравнения, стандартный i-Sky оценивается в 2,995 млн рублей.

Контекст рынка

Ранее Минпромторг опубликовал список автомобилей, соответствующих требованиям нового закона о локализации такси, который вступит в силу в марте 2026 года. В перечне — более 20 моделей шести отечественных брендов, включая Lada, УАЗ, Sollers и «Москвич».

Под эти критерии подпадают и автомобили, производимые на липецком заводе, где выпускаются модели Evolute — i-Pro, i-Joy, i-Sky, i-Jet, i-Space, а также кроссоверы Voyah Free, Dream и Passion.



