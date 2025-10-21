В понедельник акции Apple установили новый рекорд, достигнув $264,38 за штуку на пике торгов и закрывшись на уровне $262,24. Рост составил $9,95 или 3,94% за день. Поводом стал отчёт аналитиков Counterpoint Research, согласно которому серия iPhone 17 за первые десять дней продаж обогнала iPhone 16 на 14%.

Что вызвало рост акций

По данным Counterpoint, iPhone 17 Pro Max стал лидером продаж в США, а базовая модель iPhone 17 в Китае показала двукратный рост по сравнению с результатами iPhone 16 за тот же период прошлого года. Эти показатели превзошли ожидания рынка и спровоцировали оптимизм инвесторов.

Одновременно появилась информация, что Apple сократила производство iPhone Air, однако даже при этом модель продаётся лучше, чем прошлогодний iPhone 16 Plus. Компания также улучшила базовый iPhone, добавив ему экран с технологией ProMotion и переменной частотой обновления от 1 до 120 Гц.

Исторический контекст и оценка компании

Apple впервые вышла на биржу 12 декабря 1980 года. Тогда акции стоили $22 и закрылись в первый день по $29. IPO сделало миллионерами около 300 человек, включая Стива Джобса и Стива Возняка, чьи пакеты оценивались в $217 млн и $116 млн соответственно.

С тех пор бумаги Apple проходили через пять сплитов, последний — в 2020 году по схеме 4 к 1. С учётом всех разделений, первоначальная цена акций на IPO эквивалентна 10 центам за акцию.

Сегодня рыночная капитализация Apple достигла $3,89 трлн, что делает её самой дорогой компанией в мире.





Владельцы акций и состояние Тима Кука

Генеральный директор Apple Тим Кук владеет около 3,28 млн акций, что составляет 0,021 % компании. По текущему курсу этот пакет оценивается в $860–900 млн.

Крупнейшими акционерами остаются инвестиционные гиганты Vanguard (9,5%) и BlackRock (7,7%). Среди частных инвесторов наибольший пакет принадлежит председателю совета директоров Артуру Д. Левинсону, у которого 4,4 млн акций на сумму $1,15 млрд.