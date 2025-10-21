Apple выпустила iOS 26 в прошлом месяце, но разработка платформы продолжается без пауз. Уже идёт бета-тестирование iOS 26.1, а вместе с ним — первые улучшения и новые функции. В следующих промежуточных релизах, вплоть до iOS 26.4, пользователей ждут заметные обновления в Siri, Wallet, сообщениях и других системных сервисах.

На данный момент известно лишь о части нововведений, но Apple традиционно добавляет дополнительные возможности по мере выхода новых сборок.

Новые языки для Apple Intelligence и Live Translation

С релизом iOS 26.1 компания расширяет список языков, поддерживаемых в функциях Apple Intelligence и Live Translation в совместимых наушниках AirPods. Кроме того, в системе появились небольшие изменения в приложениях Apple Music, Calendar, Photos, Clock и Safari.

Цифровой паспорт в Wallet

Позже в этом году Apple планирует добавить возможность хранить цифровую версию паспорта США в приложении Wallet. В разделе «мелкий шрифт» на сайте компании указано, что функция появится до конца года. Ранее Apple сообщала, что для её активации потребуется обновление iOS, однако теперь это примечание убрано, что может указывать на включение функции на стороне серверов.

После создания цифрового ID в Wallet пользователь сможет предъявлять паспорт в TSA-чекпойнтах в некоторых аэропортах США для внутреннего перелёта. Apple подчёркивает, что цифровой документ не заменяет физический паспорт и не подходит для международных поездок. Функция полностью совместима с требованиями REAL ID и обеспечивает высокий уровень конфиденциальности.





В будущем Digital ID можно будет использовать и для подтверждения возраста или личности в приложениях, интернет-сервисах и офлайн-магазинах.

Улучшения RCS: шифрование и новые функции сообщений

Apple готовится обновить протокол RCS в приложении Messages, добавив поддержку версии Universal Profile 3.0. Это означает появление сквозного шифрования и ряда функций, ранее доступных только в iMessage.

В iOS 26 и первых бета-версиях iOS 26.1 эти возможности пока не реализованы, но Apple уже подтверждала готовность внедрить поддержку RCS 3.0. Процесс требует синхронизации с операторами связи, поэтому обновление может занять время.

После внедрения Universal Profile 3.0 пользователи получат:

Сквозное шифрование всех сообщений и вложений, защищающее переписку от постороннего доступа, как в iMessage.

Возможность отвечать на конкретные сообщения (in-line replies).

Функции редактирования и отмены отправленных сообщений.

Полноценные реакции Tapback для RCS без обходных решений.

Поддержка RCS как таковая появилась на iPhone ещё в iOS 18 и базировалась на версии Universal Profile 2.4. Новый стандарт позволит RCS приблизиться по функциональности к iMessage, где все перечисленные возможности доступны уже несколько лет.

Персонализированная Siri

Ещё летом генеральный директор Apple Тим Кук сообщил, что компания активно работает над новой версией Siri с персонализированными функциями. Bloomberg и Марк Гурман ожидают, что обновлённая Siri появится весной 2026 года, предположительно в iOS 26.4.

Эта версия помощника получит улучшенное понимание личного контекста пользователя, способность анализировать содержимое экрана и более глубокую интеграцию с приложениями. На WWDC 2024 Apple демонстрировала пример, где Siri сама находит информацию о перелёте и бронировании обеда мамы пользователя, используя данные из приложений Mail и Messages.

Погода через спутник

В коде первой бета-версии iOS 26 разработчик Аарон Перрис обнаружил упоминание функции «Weather via satellite». Apple официально её не анонсировала, но, вероятно, работа над ней продолжается.

Эта возможность позволит получать прогноз погоды и другую информацию в приложении Weather даже без доступа к Wi-Fi и сотовой сети. Ранее компания уже внедрила спутниковые сервисы Emergency SOS, Messages, Find My и Roadside Assistance, которые работают в разных странах.

Apple пока не взимает плату за спутниковые функции и недавно продлила бесплатный доступ для владельцев iPhone 14 и iPhone 15 ещё на год.

Новые эмодзи в iOS 26.4

По традиции, Apple добавит новую партию emoji вместе с релизом iOS 26.4. В честь Всемирного дня эмодзи Unicode Consortium представил символы, которые войдут в стандарт Unicode 17.0.

Среди них: тромбон, сундук с сокровищами, искажённое лицо (Distorted Face), волосатое существо (Bigfoot/Sasquatch), облако драки, огрызок яблока, касатка, балерины и оползень.

Эмодзи Distorted Face уже стал популярным в Discord и представляет собой искажённую версию смущённого лица (Flushed Face).

Apple традиционно адаптирует новые эмодзи под собственный стиль за несколько месяцев, поэтому их появление ожидается весной 2026 года. Предыдущие пакеты компания добавляла в iOS 18.4, 17.4, 16.4 и 15.4 — обновления выходили примерно с одинаковым интервалом.