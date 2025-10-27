Флагманский смартфон Xiaomi 17 Ultra, предназначенный для китайского рынка, может лишиться заднего экрана, сообщает известный инсайдер Digital Chat Station. По данным источника, устройство представят до конца года, а основной упор компания делает на обновлённую камеру и переработанный дизайн.

Новая утечка раскрыла ключевые характеристики камеры Xiaomi 17 Ultra. Главный модуль получит 50-мегапиксельный сенсор крупного формата, улучшенное встроенное масштабирование и плавное переключение на телевик без потери качества.

Телефото-камера, по данным DCS, будет основана на 200-мегапиксельном перископическом сенсоре большого размера. Она обеспечит несколько фокусных расстояний без деградации изображения и позволит снимать макро в телережиме с приличным увеличением, хотя минимальная дистанция фокусировки останется ограниченной.

Оба модуля обещают широкий динамический диапазон и заметный прирост качества съёмки по сравнению с предыдущей моделью. Судя по утечке, Xiaomi 17 Ultra получит крупный круглый блок камер, занимающий значительную часть задней панели, поэтому дополнительного дисплея, как у Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max, на корпусе не будет.

Смартфон оснастят чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5 — тем же, что используется во всей серии Xiaomi 17. Экран будет плоским OLED-дисплеем диагональю 6,8 дюйма с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. По предварительным данным, модель выйдет в трёх цветах: чёрном, белом и фиолетовом.



