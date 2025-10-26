Последовательные обновления iPad уже не достаточно привлекательны, чтобы побудить пользователей приобретать новые устройства ежегодно. Однако у Apple может быть особенно интересное решение, которое убедит покупателей выбрать следующий iPad Pro. Согласно информации Марка Гурмана из Bloomberg, в будущей модели ожидается установка испарительной камеры, которая усилит систему охлаждения.

Испарительная камера уже используется в моделях iPhone 17 Pro, повышая эффективность охлаждения и улучшая производительность устройств. Хотя площадь поверхности iPad больше, чем у iPhone, и обеспечивает лучшее рассеивание тепла, внедрение системы испарительной камеры позволит значительно повысить производительность планшета при выполнении ресурсоёмких задач: игр, видеомонтажа или работы с приложениями ИИ. Гурман также полагает, что Apple сможет позиционировать испарительную камеру как одну из особенностей, позволяющих выделить новые модели iPad.

Ранее Apple улучшила систему охлаждения в iPad Pro поколения M4, установив новый медный радиатор. Заимствование концепции испарительной камеры, уже применяемой в смартфонах Samsung и Google, станет следующим шагом. Samsung, к примеру, внедрила жидкостное охлаждение в Galaxy Tab S9, выпущенный в 2023 году.

Что касается первого iPad Pro с испарительной камерой, Гурман предполагает, что Apple будет следовать своему обычному 18-месячному циклу обновлений. Таким образом, свежая модель с новыми охлаждающими технологиями может появиться примерно в 2027 году.