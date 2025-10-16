Компания Realme готовится к запуску серии смартфонов GT 8 в Китае на следующей неделе, и эти устройства станут первыми моделями бренда с профессиональной настройкой камер от Ricoh Imaging. Помимо улучшенной оптики, Realme представит необычную модульную систему кастомизации с взаимозаменяемыми декоративными панелями для блока камер.

Декоративная камера крепится с помощью двух винтов Torx, расположенных по бокам, и удерживается магнитами. Благодаря этому модуль можно быстро заменить — достаточно поднести его к корпусу, и он зафиксируется на месте, после чего останется лишь закрепить винты. Realme предложит пользователям три варианта дизайна: квадратный, круглый и в стиле «робота», каждый из которых будет отличаться материалом и цветовым оформлением.

Пока неизвестно, будут ли модули производиться исключительно самой Realme или компания откроет возможность для сторонних производителей. Также остаётся вопрос, облегчит ли такая конструкция ремонт устройств в будущем.

Кроме модульной системы камеры, Realme сообщила, что старшая модель GT 8 Pro получит новую заднюю панель из переработанной кожи с текстурой, напоминающей бумагу. Этот материал отличается устойчивостью к износу и коррозии при толщине всего 0,02 мм.