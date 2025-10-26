Компания OPPO официально подтвердила, что её новые беспроводные наушники Enco X3s будут представлены на глобальном рынке 28 октября 2025 года. Об этом сообщил Пит Лау, директор по продуктам OPPO и сооснователь OnePlus, на своей странице в X. Наушники созданы в сотрудничестве с аудиобрендом Dynaudio и позиционируются как премиальные True Wireless-наушники с активным шумоподавлением.

Enco X3s делают акцент на чистоте голоса и естественном звучании, дополняя это мощной системой шумоподавления. Согласно информации на официальном сайте OPPO, новинка поддерживает активное шумоподавление уровня 55 дБ, сенсорное управление, защиту от пыли и воды по стандарту IP55, а также обеспечивает до 45 часов автономной работы с подзарядкой от кейса. В продаже они появятся в белом цвете по цене 189 сингапурских долларов. Предзаказы уже открыты, а поставки начнутся 28 октября.

Внешне модель напоминает последние наушники OPPO и OnePlus — с овальным зарядным кейсом, на котором размещены логотипы «OPPO» и «Co-created with Dynaudio». Модель станет новым флагманом OPPO в категории TWS-наушников и продолжит серию, начатую прошлогодними Enco X3.

Напомним, Enco X3 работают на чипсете BES2700 и оснащены двухдрайверной системой — 11-миллиметровым динамиком для басов и 6-миллиметровым твитером для высоких частот. Такая конфигурация обеспечивает мощный низ, чистые средние частоты и детализированные верха, создавая сбалансированное звучание.

Наушники способны снижать уровень внешнего шума до 50 дБ. Также предусмотрены функции AI Call Noise Reduction, технология распознавания голоса по костной проводимости VPU Bone Voiceprint Recognition и улучшенный алгоритм подавления ветра для более чётких звонков. Система распознавания человеческого голоса в реальном времени повышает эффективность шумоподавления на 200%.





Enco X3 поддерживают двойной ЦАП, трёхмикрофонную систему, Bluetooth 5.4 и кодек LHDC 5.0 для воспроизведения звука в формате 192 кГц/24-бит. Также доступна передача беспроводного звука без потерь со скоростью до 1 Мбит/с и поддержка пространственного аудио.

Каждый наушник оснащён аккумулятором ёмкостью 58 мА·ч, а зарядный кейс — 566 мА·ч. Поддерживаются как проводная зарядка, так и беспроводная мощностью до 10 Вт.