Незадолго до официального запуска OnePlus 15 и Ace 6 в Китае в сети появились предполагаемые цены на оба устройства. Данные были опубликованы на китайской платформе Weibo и быстро распространились по местным СМИ.

Согласно утечке, стоимость OnePlus 15 начнётся с 4 299 юаней (примерно 605 долларов) за версию с 16 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Конфигурация 16/512 ГБ оценена в 4 899 юаней (~690 долларов), а топовая модель с 1 ТБ памяти — в 5 399 юаней (~760 долларов).

OnePlus Ace 6, в свою очередь, может стартовать с отметки 3 099 юаней (~435 долларов) за вариант с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ. Версия 16/512 ГБ, по слухам, будет стоить около 3 399 юаней (~480 долларов). Также ожидается модификация с 12/256 ГБ, которая сделает стартовую цену немного ниже указанных цифр.

Источник утечки не подтверждён, поэтому к информации о ценах стоит отнестись с осторожностью. Компания OnePlus пока официально не комментировала эти данные.

Характеристики OnePlus 15 и Ace 6

OnePlus уже подтвердил ряд характеристик флагмана OnePlus 15. Смартфон получит 6,78-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2772×1272 пикселя и адаптивной частотой обновления 165 Гц. В основе устройства лежит чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 7 300 мА·ч с двухэлементной конструкцией. Основная камера включает три 50-мегапиксельных сенсора, один из которых — перископ с трёхкратным оптическим зумом. Фронтальная камера — 32 Мп.





OnePlus Ace 6 оснастят 6,83-дюймовым экраном с разрешением 1,5K, процессором Snapdragon 8 Elite и аккумулятором на 7 800 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт. Смартфон получит ультразвуковой сканер отпечатков под экраном, металлическую рамку и защиту по стандартам IP68/69/69K. Камера устройства будет включать 50- и 8-мегапиксельные модули, а также 16-мегапиксельный фронтальный сенсор. Цвета корпуса — чёрный, Quick Silver и Flash White.