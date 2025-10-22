В преддверии дебюта OnePlus 15, компания OnePlus продолжает активно привлекать внимание к своему будущему флагманскому устройству, делясь свежими деталями. В официальном тизере, размещенном в Weibo, производитель анонсировал новую систему охлаждения под названием Glacier Cooling.

Эта система включает в себя компоненты из ультратонкой стали, обеспечивающие вдвое более эффективное рассеивание тепла по сравнению с предшествующими технологиями. Для улучшения теплоизоляции используется слой аэрогеля с изоляционным материалом, разработанным для космической отрасли, а также увеличена площадь испарительной камеры до 5778 мм².

В аппарате будет реализована десятизонная система охлаждения Gaming Hand Cooling Model, предназначенная для поддержания комфортной температуры пальцев пользователя во время игрового процесса.

Ожидается, что презентация OnePlus 15 состоится на следующей неделе, а вскоре после этого устройство станет доступно на мировом рынке.