Компания Google объявила о запуске трёх новых инструментов для покупок с поддержкой искусственного интеллекта. Обновления включают улучшенный режим поиска в AI Mode, а также две «агентные» функции, которые помогают пользователям совершать покупки автоматически и узнавать о наличии товаров в магазинах.

В AI Mode пользователи теперь смогут использовать более естественные и описательные запросы, чтобы точнее находить нужные товары. В зависимости от типа запроса результаты будут отображаться по-разному: например, в виде удобных для покупок изображений или сравнительных таблиц с характеристиками товаров.

Кроме того, Google представила две новые функции, использующие «агентный» подход. Первая — это интеллектуальное оформление покупки по заданной цене. Покупатель может указать желаемую стоимость товара с помощью функции отслеживания цены, а искусственный интеллект автоматически приобретёт товар, когда он достигнет нужной скидки. Перед завершением покупки пользователю нужно будет подтвердить данные доставки и оплату через Google Pay. На данный момент функция доступна только пользователям из США и работает с отдельными онлайн-ритейлерами, включая Wayfair, Chewy, Quince и некоторые магазины на платформе Shopify.

Вторая функция позволяет использовать ИИ-ассистента Gemini для проверки наличия товаров в местных магазинах. Система самостоятельно позвонит в нужные торговые точки, уточнит наличие, цену, акции и отправит пользователю отчёт по электронной почте. На первом этапе функция будет работать в категориях «игрушки», «здоровье и красота» и «электроника» и станет доступна пользователям в США.

Google активно развивает направление онлайн-шопинга с применением искусственного интеллекта. Ранее компания уже представила инструменты для виртуальной примерки одежды и подбора обуви.



