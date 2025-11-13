Spotify начал тестирование новой функции, которая поможет пользователям быстрее вернуться к прослушиванию заброшенных аудиокниг. Стриминговый сервис внедряет систему кратких пересказов, способных суммировать сюжет до того момента, где слушатель остановился.

Эта функция станет доступна после того, как пользователь прослушает от 15 до 20 минут книги. Пересказ будет автоматически обновляться по мере продвижения, не раскрывая дальнейшие события и сохраняя интригу. Такая возможность позволит слушателям освежить память о сюжете без необходимости начинать книгу заново.

Функция работает на основе искусственного интеллекта, однако Spotify подчеркнула, что не будет использовать авторские тексты для обучения языковых моделей или создавать синтезированные голоса на основе актёров-озвучивателей.

На данный момент краткие пересказы доступны только в приложении Spotify для iOS и охватывают ограниченное количество англоязычных произведений. В будущем компания планирует расширить поддержку и добавить больше контента.