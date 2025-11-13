Фанаты считают, что Half-Life 3 анонсируют 19 ноября: набор косвенных «улик» подталкивает к выводу о готовящемся показе.

Valve внезапно сместила осеннюю распродажу, и поклонники Half-Life 3 расценили это как расчистку графика под крупное событие. Любители серии отмечают, что главная страница Steam впервые за десять лет останется свободной в ноябре, а значит, окно идеально подходит для демонстрации Half-Life 3. Аргументы усилились после того, как на недавней презентации промелькнула лямбда — символ, который фанаты неизменно связывают с Half-Life 3.

Дополнительную почву для обсуждений даёт дата: первая Half-Life вышла 19 ноября 1998 года. В сообществе уверяют, что Valve любит символичные совпадения и может приурочить Half-Life 3 к юбилею. Ещё один повод для спекуляций — недавний анонс Steam Machine: сторонники теории уверены, что Half-Life 3 станет витриной для нового железа.

Отдельная часть обсуждений касается Rockstar: конспирологи считают, что компания якобы знала о возможной премьере Half-Life 3 и поэтому сместила релиз GTA VI. Прямых подтверждений нет, но эта версия циркулирует среди тех, кто ждёт Half-Life 3 уже много лет.