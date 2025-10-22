Valve запустила персональный календарь релизов, который формируется индивидуально для каждого пользователя Steam. Он подбирает даты выхода игр, основываясь на личной библиотеке, списке желаемого и интересах схожих игроков.

Как работает новый инструмент

По данным компании, календарь будет обновляться ежедневно. Он учитывает три источника:

уже приобретённые пользователем игры;

тайтлы из списка желаемого;

проекты, которые интересуют других игроков с похожими вкусами.

Valve подчёркивает, что актуальность данных зависит не только от алгоритмов Steam, но и от разработчиков — именно они обновляют даты релизов.

Новый формат взаимодействия с игроками

Экспериментальный календарь станет частью экосистемы Steam и позволит пользователям планировать покупки и следить за грядущими релизами в привычном интерфейсе. Запуск инструмента многие восприняли как очередной шаг Valve в сторону персонализированного контента.