Valve запустила персональный календарь релизов, который формируется индивидуально для каждого пользователя Steam. Он подбирает даты выхода игр, основываясь на личной библиотеке, списке желаемого и интересах схожих игроков.
Как работает новый инструмент
По данным компании, календарь будет обновляться ежедневно. Он учитывает три источника:
- уже приобретённые пользователем игры;
- тайтлы из списка желаемого;
- проекты, которые интересуют других игроков с похожими вкусами.
Valve подчёркивает, что актуальность данных зависит не только от алгоритмов Steam, но и от разработчиков — именно они обновляют даты релизов.
Новый формат взаимодействия с игроками
Экспериментальный календарь станет частью экосистемы Steam и позволит пользователям планировать покупки и следить за грядущими релизами в привычном интерфейсе. Запуск инструмента многие восприняли как очередной шаг Valve в сторону персонализированного контента.