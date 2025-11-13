Искусственный интеллект продолжает проникать во всё новые сферы, и теперь — даже в домашний интерьер. Компания SwitchBot, известная своими устройствами для «умного дома» и забавными бытовыми роботами в виде мягких игрушек, представила необычную новинку — цифровую фоторамку с элементами искусственного интеллекта под названием AI Art Frame.

Новинка была впервые показана на выставке IFA 2025 в Берлине. В отличие от обычных фоторамок, AI Art Frame оснащена цветным дисплеем E-Ink Spectra 6 с текстурой, имитирующей бумагу, и насыщенными оттенками, благодаря чему фотографии выглядят как настоящие постеры.

Главная особенность устройства — возможность создавать собственные изображения с помощью ИИ. Через приложение SwitchBot пользователи могут взаимодействовать с языковой моделью Gemini (в частности, с функцией Nano Banana) через API, чтобы генерировать новые изображения, изменять уже существующие или объединять их с помощью функции Remix. Готовые изображения можно синхронизировать с рамкой по беспроводной связи.

Пользователям предоставляется 30-дневный пробный период, в течение которого можно бесплатно создать до 400 изображений. После этого подписка обойдётся в $3,99 в месяц. Однако при желании можно использовать Gemini отдельно, создавая изображения в личном пространстве и загружая их вручную.

Фоторамка способна хранить до 10 изображений и автоматически переключать их. При смене изображения один раз в неделю батареи ёмкостью 2000 мА·ч хватит примерно на два года работы без подзарядки. Если менять изображения чаще, заряд будет расходоваться быстрее. При этом рамка совместима с металлическими рамами IKEA серии RÖDALM.





AI Art Frame доступна в трёх размерах: 7,3 дюйма, 13,3 дюйма и 31,5 дюйма. Стоимость стартует от $149 за младшую модель и достигает $1,299 за старшую. Заказать новинку можно на официальном сайте SwitchBot.