Компания готовится преодолеть знаковую отметку продаж серии Galaxy M

Samsung сообщила, что с 2019 года реализовала около 60 миллионов смартфонов серии Galaxy M. Компания рассчитывает превысить этот показатель к концу 2025 года.

Рост продаж и стратегия

В интервью изданию Hindustan Times руководитель Samsung India Акшай С. Рао отметил, что запуск модели Galaxy M17 5G был ускорен из-за высокого спроса на предшественника — Galaxy M16 5G. В прошлом году эта модель вошла в число самых продаваемых устройств в Индии в ценовом диапазоне от 10 000 до 15 000 рупий (120-180 долларов).

Серия Galaxy M традиционно ориентирована на покупателей, которые ищут оптимальное сочетание производительности и стоимости. По словам представителя Samsung, именно этот сегмент остаётся ключевым для компании в Индии и на других развивающихся рынках.

Баланс между бюджетными и премиальными устройствами

Несмотря на стратегию по увеличению доли флагманов, Samsung не намерена отказываться от массового ценового сегмента. Телефоны стоимостью до 180 долларов формируют значительную часть продаж в Индии, где пользователи ценят долговечность и стабильную работу при умеренной цене.





При этом Samsung зафиксировала 40-процентный рост продаж премиальных устройств (стоимостью свыше 30 000 рупий, или 340 долларов) по сравнению с 2024 годом. Особенно успешными стали Galaxy S24 FE, Galaxy S24, Galaxy S24 Ultra и Galaxy S25, спрос на которые вырос в период индийских праздничных распродаж.

Экосистема устройств

Компания также отметила рост интереса к своей экосистеме — часам Galaxy Watch, планшетам и беспроводным наушникам. Это, по оценке Samsung, свидетельствует о формировании устойчивой пользовательской базы, которая выбирает не только смартфоны, но и дополнительные продукты бренда.