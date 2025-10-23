За четыре дня до официального выхода OnePlus Ace в интернете всплыли данные о его производительности, полученные в Geekbench. Основываясь на этих данных, можно утверждать, что он демонстрирует более высокую производительность, чем нынешний флагман OnePlus.

Ace 6, идентифицированный в Geekbench под кодовым номером PLQ110, показал результаты на 3050 баллов в одноядерном тесте и 9440 баллов в многоядерном. Предполагается, что аппарат будет использовать чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Для сравнения, OnePlus 13, работающий на том же процессоре, набирает 2974 и 8653 балла соответственно.

По предварительной информации, устройство получит 6,83-дюймовый экран с разрешением 1,5K, батарею на 7800 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт, а также тройную камеру с разрешением 50 Мп для каждого модуля.

Оба смартфона, OnePlus 15 и Ace 6, будут представлены 27 октября 2025 года. Предположительно, стоимость Ace 6 будет на 200-300 долларов ниже, чем у флагманской модели, а на международном рынке он будет продаваться как OnePlus 15R.