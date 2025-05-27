Компания OnePlus расширяет серию смартфонов Ace 5, добавляя к уже выпущенным моделям Ace 5 и Ace 5 Pro два новых устройства — Ace 5 Ultra и Ace 5 Racing. Хотя новинки значительно различаются по характеристикам и дизайну, они сохраняют ключевую идею линейки: производительность флагмана по более доступной цене.

Ace 5 Ultra: мощь в каждом элементе

Название Ultra буквально переводится как «ультимативный», и модель действительно оправдывает своё имя. Это самый мощный смартфон OnePlus на базе чипа Mediatek — Dimensity 9400+. Устройство оснащено 6,83-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением чуть выше Full HD+.

Смартфон доступен с 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителями объёмом 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ стандарта UFS 4.0 — в сумме пять различных конфигураций для разного бюджета.

Камеры здесь скромные по меркам флагманов: основной модуль на 50 МП с автофокусом, оптической стабилизацией и светосилой f/1.8, а также 8 МП сверхширокоугольная камера с углом обзора 112 градусов. Фронтальная камера — стандартная 16 МП в вырезе экрана.

Отдельная кнопка сбоку позволяет запускать заранее выбранные приложения, например, фонарик, будильник, режим «ночь» или встроенный ИИ-переводчик. За стабильность соединения отвечает новый чип G1, увеличивающий скорость и надёжность Wi-Fi на 33% по сравнению с конкурентами. Для охлаждения используется испарительная камера площадью 7 300 кв. мм.

Ёмкость аккумулятора составляет 6 700 мА·ч, поддерживается проводная зарядка мощностью 100 Вт и функция обхода аккумулятора при зарядке. Всего 10 минут на зарядке обеспечивают до 3 часов гейминга, а полный цикл — за 39 минут.

Смартфон поставляется в Китае с прошивкой ColorOS 15 и встроенным ИИ-ассистентом (доступен только на местном рынке). Цвета корпуса: синий, чёрный и серебристый (с оригинальной полосатой текстурой). Базовая версия (12/256 ГБ) оценена в 2 499 юаней, максимальная (16 ГБ / 1 ТБ) — в 3 799 юаней.

Ace 5 Racing: больше батареи — меньше цена

Вторая модель — Ace 5 Racing — построена на немного упрощённом чипе Dimensity 9400e. Объёмы памяти совпадают с Ultra, за исключением отсутствия версии на 1 ТБ.

Камеры здесь попроще: 50 МП основная и 2 МП монохромный сенсор. Фронтальная камера осталась прежней — 16 МП. Экран — 6,77-дюймовый AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 120 Гц.

Хотя в этой версии нет фирменного G1-чипа, смартфон получил продуманную систему охлаждения с испарительной камерой на 7 000 кв. мм — почти как у старшей модели.

Главное преимущество Ace 5 Racing — аккумулятор на 7 100 мА·ч, самый ёмкий среди смартфонов OnePlus. Поддерживается зарядка мощностью 80 Вт и обход батареи. Также модель получила некоторые AI-функции: апскейл видео до 4K и удаление объектов с фотографий.

Ace 5 Racing работает на ColorOS 15 и доступен в белом, чёрном и мятно-зелёном цветах. Цена начинается от 1 799 юаней за версию 12/256 ГБ.

Будущее за пределами Китая — под вопросом

На данный момент OnePlus не планирует выпускать Ace 5 Ultra и Racing за пределами Китая. Но поклонники бренда по всему миру надеются, что компания изменит свои планы.