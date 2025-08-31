Недавняя крупная утечка информации дала нам первые подробности о предстоящих устройствах Lenovo и Motorola, которые, вероятно, будут представлены на выставке IFA 2025. В их числе — новые планшеты Lenovo IdeaPad Plus, Yoga Tab, а также смартфоны Motorola Edge 60 Neo, Moto G06 и Moto G06 Power.

Планшеты Lenovo

На рендерах и в утечках видно два новых планшета Lenovo с двухцветным дизайном. Один из них оснащён одной задней камерой, другой — предполагается, с двумя камерами. Обе модели имеют стилус и магнитный чехол для клавиатуры. Также на выставке ожидается презентация новых моделей серии ThinkPad и концептуального ноутбука с вращающимся дисплеем.





Смартфоны Motorola

Бренд Motorola готовит три новых смартфона серии Edge 60, среди которых выделяется Edge 60 Neo — вероятно, завершит серию и станет доступным вариантом под базовой моделью. Он представлен в ярких цветах: оранжевом, голубом и сером. На передней панели — отверстие для селфи-камеры, на задней — тройная камера.

Также в утечке фигурируют модели Moto G06 и G06 Power. Обе выглядят схоже, с двумя задними камерами и каплевидным вырезом для селфи-камеры. Moto G06 Power доступен в зелёном и светло-коричневом цветах, а базовая версия — в коричневом, с возможными оранжевыми и синими вариантами.





Что ожидать

Все эти устройства, скорее всего, будут представлены на выставке IFA 2025, которая обещает стать яркой демонстрацией новых технологий и дизайнов от Lenovo и Motorola. Следите за новостями — скоро появятся официальные анонсы и подробные характеристики.