Компании Lenovo и Meizu выпустили совместный продукт: особая версия игрового планшета Legion Y700 (Gen 4). Дизайн этой версии разработан при участии Meizu Pandaer.

Устройство, получившее имя Lenovo x Pandaer Legion Y700 Platinum Unicorn, выделяется своим белым корпусом с яркими оранжевыми деталями, тематическими изображениями и переливающимся логотипом Legion. В оформлении пользовательского интерфейса преобладают черный, лазурный и оранжевый оттенки. Кроме того, создатели наделили планшет уникальными обоями, анимацией при включении и звуковым сопровождением.

Lenovo x Pandaer Legion Y700 Platinum Unicorn, подобно базовой модели, располагает 8,8-дюймовым экраном с разрешением 3040×1904 пикселей, процессором Snapdragon 8 Elite, 50-мегапиксельной основной камерой, 8-мегапиксельной фронтальной камерой, двумя разъемами USB Type-C, стереофоническими динамиками и аккумулятором с поддержкой зарядки мощностью 68 Вт.

Lenovo x Pandaer Legion Y700 Platinum Unicorn предлагается в единственной комплектации с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти по цене 533 доллара (43 500 руб.).