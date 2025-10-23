Redmi официально представила в Китае новую серию K90, и хотя всё внимание приковано к топовой модели K90 Pro Max, базовый Redmi K90 тоже впечатляет. За примерно 350 долларов смартфон предлагает возможности, которые недавно стоили вдвое дороже — включая 2K-дисплей, чип Snapdragon 8 Elite и аудиосистему, настроенную совместно с Bose.

Redmi K90 получил тот же экран TCL M10, что и серия Xiaomi 17. Это 6,59-дюймовая LTPO-панель с разрешением 2K, частотой обновления 120 Гц и пиковым уровнем яркости до 3500 нит. Дисплей поддерживает 2560-герцовое ШИМ-управление, HDR10+ и Dolby Vision, обеспечивая плавную картинку и комфорт для глаз.

В основе устройства — новейший чип Qualcomm Snapdragon 8 Elite с графикой Adreno 830, оперативная память LPDDR5X и накопитель UFS 4.1. Для охлаждения предусмотрена система с площадью 5300 мм² и трёхуровневым дизайном, которая помогает держать температуру под контролем. Смартфон работает на HyperOS 3 — последней версии фирменной оболочки Xiaomi, основанной на Android 16.

Основная камера — 50-мегапиксельный сенсор Light Hunter 800 с оптической стабилизацией изображения. Ему помогают 8-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль и 50-мегапиксельный перископ-телевик с 2,5-кратным оптическим зумом. Фронтальная камера имеет разрешение 20 Мп.

За автономность отвечает внушительная батарея на 7100 мА·ч с поддержкой 100-ваттной проводной зарядки, которая обеспечивает более суток активной работы. Среди других характеристик — поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, защита по стандартам IP68/IP69 и ультразвуковой 3D-сканер отпечатков пальцев под экраном.





Отдельного внимания заслуживает звук — стереодинамики, настроенные инженерами Bose, и усовершенствованный X-осевой вибромотор обеспечивают премиальный уровень мультимедийного опыта. Несмотря на мощную батарею, смартфон остаётся относительно тонким — 8 мм — и весит 206 граммов.

Redmi K90 доступен в цветах Light Purple, Aqua Blue, Black и White. Цены в Китае начинаются с 2 599 юаней за версию 12 ГБ + 256 ГБ и достигают 3 999 юаней за топовую модификацию с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища:

• 12 ГБ + 256 ГБ — 2 599 юаней (~360 долларов)

• 16 ГБ + 256 ГБ — 2 899 юаней (~410 долларов)

• 12 ГБ + 512 ГБ — 3 199 юаней (~450 долларов)

• 16 ГБ + 512 ГБ — 3 499 юаней (~490 долларов)

• 16 ГБ + 1 ТБ — 3 999 юаней (~560 долларов)