Современный автомобиль — это только половина истории. Другая половина, с которой ежедневно сталкиваются водители, — это программное обеспечение. Audi делает крупный шаг к упрощению управления своей технологией, полностью обновив приложение myAudi.

Компания позиционирует новое решение как платформу, объединяющую водителя, автомобиль и интернет в единую систему. Audi обещает, что обновлённое приложение значительно упростит жизнь владельцам.

Главная новинка — интеграция искусственного интеллекта. Подразделение CARIAD встроило ChatGPT прямо в систему. Этот AI-помощник умеет отвечать на технические вопросы о машине, используя информацию из бортового руководства. Водители теперь могут спросить: «Почему загорелась эта лампочка?» вместо того чтобы останавливаться и искать ответ в Google.

Приложение myAudi теперь полностью заменяет физический ключ. С помощью смартфона или смарт-часов владельцы могут блокировать, разблокировать и даже заводить автомобиль. Цифровые ключи не новинка, но их интеграция здесь делает физический ключ почти ненужным. Для тех, кто терял ключи или просто хочет носить на себе меньше вещей, эта функция делает автомобиль органичной частью цифровой жизни.

Особенно полезным приложение становится для владельцев электромобилей Audi e-tron. Оно собирает все важные данные в одном месте: текущий запас хода, управление функцией Plug & Charge, создание и контроль расписания зарядки. Это позволяет, например, подключить автомобиль ночью и убедиться, что зарядка проходит только в ночные часы, экономя деньги на электричестве.





Приложение также включает улучшенный планировщик маршрутов для электромобилей. Владелец может спланировать дальнюю поездку из дома, и приложение автоматически рассчитает зарядные станции по пути, включая остановки для подзарядки, после чего маршрут можно отправить прямо в навигацию автомобиля.

Для некоторых моделей поддерживается предварительный прогрев или охлаждение батареи перед быстрой зарядкой, что значительно сокращает время зарядки, особенно в жаркую или холодную погоду.

Кроме того, приложение выступает как портал в цифровой маркетплейс Audi. Новая вкладка «Покупки» предлагает персонализированные товары и услуги для конкретной модели автомобиля, включая аксессуары и цифровые сервисы — это отражение новой стратегии автопроизводителей по дополнительному монетизированию.

Обновлённое приложение myAudi уже доступно для загрузки в Apple App Store и Google Play более чем в 50 странах, от Европы до Тихоокеанского региона. Audi также подтвердила, что скоро подключатся новые рынки, включая Бразилию, Саудовскую Аравию, Катар, Кувейт, Бахрейн и Оман.