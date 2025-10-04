Чтобы удержаться на плаву на самом конкурентном рынке электромобилей, автопроизводители используют все возможные технологии. Последний пример — новый бренд AUDI, созданный совместно немецкой Audi и китайской SAIC, специально для Китая. Их новый электрический внедорожник, замеченный на тестах, получит необычную функцию: камеру для распознавания лица, которая открывает двери.

Важно уточнить, что это не классическая Audi с эмблемой из четырех колец. Новый бренд AUDI был основан в ноябре 2024 года и работает исключительно на китайский рынок. Его первая модель, седан AUDI E5 Sportback, вышла в сентябре 2024 года по цене от 235 900 юаней (примерно 28 280 евро) и предложила мощность до 579 кВт (776 л.с.).

Следующая новинка — электрический внедорожник, премьера которого ожидается в 2026 году. По фото с тестов видно, что это крупный автомобиль длиной около пяти метров с покатой крышей, «парящим» дизайном стоек и убирающимися в кузов ручками дверей для улучшения аэродинамики. Машина оснащена большими хромированными колесами, камерами слежения за слепыми зонами, зарядным портом сзади слева и современной светодиодной полосой на всю ширину кормы.

Главная особенность скрыта в центральной стойке кузова: встроенная камера выполняет функцию Face ID. Она распознает владельца при приближении и автоматически открывает двери, без ключа или смартфона.

В основе внедорожника лежит платформа Advanced Digitized Platform (ADP) с 800-вольтовой системой, которая позволяет значительно быстрее заряжаться по сравнению с более привычными 400-вольтовыми системами.





Характеристики новой модели пока не раскрыты, но ожидается, что они будут близки к E5 Sportback — от версии с одним мотором мощностью 220 кВт (295 л.с.) до полноприводной двухмоторной с 579 кВт (776 л.с.). Бренд AUDI планирует выпустить три электромобиля до 2027 года, чтобы укрепить позиции на рынке Китая.