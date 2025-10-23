После недель слухов и тизеров Xiaomi наконец официально представила в Китае долгожданный Redmi K90 Pro Max. Новинка возглавляет флагманскую серию K90 и по характеристикам способна конкурировать даже с топовой линейкой Xiaomi 17.

Redmi K90 Pro Max получил обновлённый премиальный дизайн, напоминающий внешний вид Xiaomi 17 Pro Max. Смартфон оснащён плоскими металлическими гранями, прямой задней панелью и крупным прямоугольным блоком камеры, в котором расположены три сенсора, вспышка и отдельный задний динамик с настройкой звука от Bose.

Корпус устройства защищён по стандарту IP68 от воды и пыли. Среди расцветок выделяется уникальная версия в «джинсовом» синем цвете — Xiaomi даже воспроизвела текстуру настоящей ткани, при этом сохранив устойчивость к загрязнениям и царапинам.

На фронтальной стороне установлен 6,9-дюймовый OLED-дисплей M10 с разрешением 2K+, частотой обновления 120 Гц и пиковым уровнем яркости 3500 нит. Экран поддерживает технологии HDR10+, DC Dimming и защиту зрения Qingshan Eye Protection 3.0, а также специальный фильтр Circular Polarized Light 2.0 для снижения бликов и усталости глаз.

В основе смартфона — чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 в сочетании с графическим ускорителем Adreno нового поколения, до 16 ГБ оперативной памяти и накопителем до 1 ТБ. Для улучшения игрового опыта в K90 Pro Max установлен дополнительный графический чип D2 и мощная система охлаждения с площадью рассеивания тепла 6700 мм².





Автономность обеспечивает аккумулятор ёмкостью 7560 мА·ч с поддержкой 100-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки, а также реверсивной беспроводной зарядки мощностью 22,5 Вт. Смартфон работает под управлением HyperOS 3 на базе Android 16.

Аудиосистема заслуживает отдельного внимания: Redmi K90 Pro Max оснащён трёхканальной акустикой 2.1 с двумя линейными динамиками и крупным басовым модулем. Настройкой звука занималась компания Bose.

Основная камера заимствована у Xiaomi 17 и включает 50-мегапиксельный сенсор Light Fusion 950, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль OV50M и 50-мегапиксельный перископный телеобъектив Samsung JN5 с 5-кратным оптическим зумом — впервые для смартфонов Redmi.

В Китае Redmi K90 Pro Max представлен в четырёх цветах: золотом, белом, чёрном и джинсовом.

Цены в зависимости от конфигурации:

– 12 ГБ + 256 ГБ — 3 999 юаней

– 12 ГБ + 512 ГБ — 4 499 юаней

– 16 ГБ + 256 ГБ — 4 799 юаней

– 16 ГБ + 1 ТБ — 5 299 юаней