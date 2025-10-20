Компания iQOO официально выпустила в Китае новый планшет iQOO Pad 5e. Новинка предлагает флагманскую производительность и качественный дисплей при сравнительно доступной цене.

Планшет оснащён процессором Snapdragon 8s Gen 3 и 12,05-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 2.8K, адаптивной частотой обновления 144 Гц и частотой отклика сенсора 240 Гц. Для комфортного использования предусмотрено DC Dimming, снижающее мерцание экрана.

В зависимости от конфигурации, устройство доступно с 8, 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 128, 256 либо 512 ГБ встроенного хранилища UFS. Работает планшет под управлением Android 15 с фирменной оболочкой OriginOS 5, адаптированной для планшетов.

Для продуктивности iQOO Pad 5e поддерживает непрерывную связь с ноутбуком и функции уровня ПК, включая инструменты WPS Office. Система охлаждения площадью 32 200 мм² предотвращает перегрев во время интенсивных задач. Для фото и видеозвонков предусмотрены 8-мегапиксельная основная и 5-мегапиксельная фронтальная камеры.

Размеры планшета составляют 266,43 × 192 × 6,62 мм, вес — 584 грамма. Устройство оснащено четырьмя динамиками, поддержкой звука через USB Type-C, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 10 000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт.





Цена iQOO Pad 5e в Китае начинается от 1 999 юаней (около 275 долларов) за версию с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища. Также доступны модификации: 8+256 ГБ за 2 299 юаней, 12+256 ГБ за 2 599 юаней и 16+512 ГБ за 2 999 юаней. Пока неизвестно, планирует ли компания выпускать устройство за пределами Китая.