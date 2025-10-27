Компания Huawei выпустила эксклюзивную версию планшета MatePad Pro 12.2 (2025) под названием Gold Collector’s Edition. Главные отличия от стандартной модели — это увеличенный объем памяти и новый, уникальный цвет для данной серии устройств.

Huawei MatePad Pro 12.2 (2025) Gold Collector’s Edition имеет золотистую заднюю панель, что придает ему особый шик. Кроме того, планшет оснащен 16 ГБ оперативной памяти и внутренним накопителем на 1 ТБ. Экран покрыт фирменным матовым слоем PaperMatte, минимизирующим отражения.

В остальном, функциональность устройства идентична базовой модели. Он оснащен 12,2-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2800×1840 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Дисплей обеспечивает 100% охват цветовой гаммы DCI-P3 и поддерживает технологию HDR.

Работает планшет на базе HarmonyOS 5.0 и включает в себя улучшенное приложение для графики GoPaint. Для творческих задач предусмотрен стилус M-Pencil Pro.

Huawei MatePad Pro 12.2 (2025) Gold Collector’s Edition уже доступен для покупки в Китае по ориентировочной цене 1 097 долларов (88 800 руб.).



