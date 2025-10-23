Похоже, планы Samsung по выпуску новой флагманской линейки Galaxy S26 идут не совсем по графику. По последним слухам, компания решила отложить презентацию серии на несколько недель.

Обычно именно Galaxy S становится первым крупным смартфонным анонсом нового года. В последние годы Samsung всё раньше переносила дату премьеры — если раньше она проходила в марте, то теперь устройства дебютируют уже в январе. Так, серия Galaxy S25 была представлена 22 января 2025 года.

Однако, по данным инсайдера Ice Universe и источников издания WinFuture, запуск Galaxy S26 откладывается. Новинки могут быть представлены не раньше конца февраля или даже начала марта, то есть примерно на месяц позже обычного. Это вернёт сроки релиза к графику, похожему на Galaxy S23 (середина февраля) и Galaxy S22 (конец февраля).

Причины задержки официально не названы. По одной из версий, путаница могла возникнуть из-за недавнего решения Samsung отменить модель Galaxy S26 Edge и заменить её на Galaxy S26+. Такое изменение, возможно, внесло коррективы в процесс разработки и потребовало дополнительного времени для финальной подготовки устройств к запуску.