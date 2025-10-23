Компания Aura, специализирующаяся на цифровых фоторамках, анонсировала свою первую цветную модель, предназначенную для замены привычных рамок с фотографиями. Она позволяет вдохнуть новую жизнь в старые снимки, хранящиеся в памяти телефона.

Новинка, названная Aura Ink, обладает размерами 34,3 на 35,5 см и оснащена 13,3-дюймовым цветным экраном, выполненным по технологии E-Ink Spectra 6 с разрешением 1600×1200 пикселей. Дисплей способен воспроизводить черный, белый, желтый, красный, зеленый и синий цвета. Чтобы изображение не казалось блеклым, предусмотрена система подсветки. Как отмечает Эллисон Джонсон из The Verge, подсветка сделана искусно, благодаря чему снимки воспринимаются очень натурально.

«Создание рамки E-Ink, которая могла бы работать без проводов и висеть на стене, было целью соучредителя и технического директора Aura Эрика Дженсена на протяжении почти десяти лет, но технологии не позволяли этого сделать», — сообщает Эллисон Джонсон, автор The Verge.

Для экономии энергии аккумуляторной батареи, датчик движения снижает яркость подсветки в темное время суток и при отсутствии людей поблизости. Полного заряда аккумулятора хватает до трех месяцев работы при условии ежедневной смены изображения. Пользователь может задать автоматическую смену фотографий до шести раз в день или перелистывать их вручную с помощью кнопок на верхней грани рамки.

Управление осуществляется через специальное приложение для смартфона, где можно, например, оставлять комментарии и ставить отметки «нравится» под фотографиями, выбранными другими пользователями рамки. Для подзарядки предусмотрен порт Type-C, доступ к которому не требует снятия устройства со стены. В комплекте прилагается трехметровый кабель, а также предоставляется неограниченное облачное хранилище для фотографий.

Стоимость Aura Ink составляет 499 долларов (40 750 руб.).




