Компания Oppo официально представила в Китае планшет Pad 5 и смарт-часы Watch S. Новинки дебютировали вместе с флагманскими смартфонами Find X9 и Find X9 Pro.

Планшет Oppo Pad 5 оснащен 12,1-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 3000×2120 пикселей, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 900 нит. Экран поддерживает Dolby Vision и выполнен в соотношении сторон 7:5, что делает его удобным для работы и чтения.

В основе устройства лежит процессор MediaTek Dimensity 9400+ с графикой Immortalis G925 MC12. Конфигурации включают до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 512 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 4.1.

На задней панели расположена 8-мегапиксельная камера, а спереди — еще одна 8-мегапиксельная для видеозвонков и селфи. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 10 420 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Толщина корпуса планшета составляет всего 5,99 мм, вес — 577 г. Устройство получило шесть динамиков и работает под управлением ColorOS 16 на базе Android 16.

Oppo Pad 5 будет доступен в цветах Lucky Purple, Galaxy Silver и Space Gray. Цены в Китае следующие:

8 ГБ + 128 ГБ — 2 599 юаней (около 365 долларов)

8 ГБ + 256 ГБ — 2 799 юаней (около 395 долларов)

12 ГБ + 256 ГБ — 3 099 юаней (около 435 долларов)

16 ГБ + 512 ГБ — 3 599 юаней (около 505 долларов)





Часы Oppo Watch S получили круглый AMOLED-дисплей диагональю 1,46 дюйма с разрешением 464×464 пикселя и пиковой яркостью 3000 нит. Толщина корпуса составляет 8,9 мм, а вес без ремешка — 35 г.

Модель оснащена полным набором датчиков для мониторинга здоровья: пульсометром, датчиком уровня кислорода в крови, ЭКГ и сенсором температуры кожи. Также предусмотрены двухдиапазонный GPS и Bluetooth 5.2. Часы работают на ColorOS Watch 7.1 и оснащены чипсетом BES2800BP.

Встроенная память составляет 4 ГБ, а аккумулятор емкостью 330 мА·ч обеспечивает до 10 дней работы без подзарядки.

Oppo Watch S предлагаются в цветах Vibrant Green, Rhythmic Silver и Racing Black. Версия в зеленом цвете стоит 1 499 юаней (около 210 долларов), а остальные варианты — 1 299 юаней (около 185 долларов).